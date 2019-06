Lavoro: da Regione Veneto 17 mln per ‘Garanzia Giovani’ (2)

(AdnKronos) - Secondo il report di Veneto Lavoro sono 80 mila i giovani under 29 che in Veneto hanno trovato lavoro con garanzia Giovani. I patti di servizio attivi ad oggi sono circa 90.000. Tuttavia la platea dei potenziali beneficiari, cioè dei giovani under 30 che non studiano e non lavorano, scesa progressivamente in Veneto dai 118 mila del 2014 a 107 mila del 2017, ora appare in ripresa. Il tasso di disoccupazione dei giovani veneti è del 21 per cento, 11 punti in meno della media nazionale, comunque pur sempre tre volte la percentuale di disoccupazione adulta?. Con gli ulteriori 16,8 milioni di euro messi a bando tra il 2019 e il 2020, a partire dal 1° luglio, la Regione finanzierà progetti di orientamento specialistico (268 mila euro), di formazione mirata all'inserimento lavorativo (10,7 milioni di euro), accompagnamento al lavoro (322 mila euro), tirocini extra-curricolari (5,4 mln di euro). ?Contiamo di offrire una esperienza di lavoro, al termine dei percorsi, ad almeno 2.000 giovani ? conclude l'assessore ? certi che questi progetti faciliteranno la crescita della cultura del lavoro tra le nuove generazioni e l'incontro diretto tra giovani e aziende e aiuteranno a ridurre il divario tra aspirazioni dei giovani e offerta di posti di lavoro?.