Lavoro: in Veneto 25 mila iscrizioni a ‘Garanzia Giovani’ nel 2018

Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Sono circa 25 mila i giovani che ogni anno si rivolgono a Garanzia Giovani Veneto per poter usufruire dei servizi previsti, tra orientamento, formazione e tirocinio, o per beneficiare degli incentivi all'assunzione riservati ai giovani iscritti al Programma. È quanto emerge dai dati aggiornati all'anno 2018 del report di monitoraggio a cura di Regione del Veneto e Veneto Lavoro. Dall'avvio del programma (2014) sono già 131 mila i giovani tra i 15 e i 29 anni, non impegnati nello studi né inattività lavorative, che hanno aderito al programma di riorientamento e inserimento lavorativo. La maggior parte delle richieste di adesione è stata presentata da giovani di nazionalità italiana, di età compresa tra i 20 e i 24 anni: sono oltre 85 mila i patti di servizio stipulati dai servizi pubblici per l'impiego, ovvero il 98% delle adesioni risultate valide, al netto degli annullamenti dovuti alla mancata presentazione al colloquio entro i 60 giorni previsti o per attivazione in un'altra regione. I patti tuttora attivi sono oltre 26 mila, mentre 59 mila risultano conclusi, principalmente per l'avvio di un'attività lavorativa o per la ripresa degli studi. ?Il Veneto risulta essere la terza regione per numero di domande confermate, a dimostrazione della serietà con cui Regione e i servizi per l'impiego hanno gestito il programma, della vivacità del tessuto produttivo e di un mercato del lavoro particolarmente dinamico - mette in luce l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan - Dal 2014 ad oggi abbiamo registrato oltre 130 mila adesioni, provenienti da tutto il Veneto ma anche da fuori regione. In 75 mila hanno avuto almeno un'occasione di lavoro dopo l'adesione e molti di loro sono tuttora occupati".