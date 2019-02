Lavoro: in Veneto 25 mila iscrizioni a ‘Garanzia Giovani’ nel 2018 (2)

(AdnKronos) - "Per la seconda fase del Programma, che prenderà avvio nei prossimi mesi e proseguirà fino al 2020, il Veneto può disporre di 24 milioni di euro di risorse aggiuntive e sono certa che l'esperienza maturata in questi anni ci permetterà di offrire ai giovani servizi e opportunità sempre più efficaci. Anche se al momento ci troviamo quindi in un periodo di transizione nell'erogazione delle attività, ricordo che gli incentivi all'assunzione sono tuttora in vigore e invito i giovani a continuare ad aderire?, spiega Donazzan. Nell'ultimo anno il flusso medio di adesioni si è stabilizzato attorno alle 2 mila al mese, su livelli di poco inferiori a quelli del 2017. Le adesioni presentate nell'arco del 2018 sono state 23.940, delle quali 18.450 valide, con 17.800 patti di servizio sottoscritti. La maggior parte dei 75 mila giovani occupati, hanno trovato lavoro con contratto a tempo determinato o in apprendistato, soprattutto nei settori del turismo, dell'industria metalmeccanica e del commercio. Uno su dieci ha lavorato in un comparto del Made in Italy e prevalentemente nell'industria alimentare, nel legno-mobilio e nel tessile abbigliamento. Il 13% degli iscritti si è inserito sin da subito nel mercato del lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Oltre 13.600 assunzioni hanno beneficiato degli incentivi previsti per i giovani iscritti al Programma, e circa 4 mila sono quelle riferibili all'Incentivo Occupazione Neet in vigore dal 2018.