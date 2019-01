Lavoro: Inps, nel 2018 cig -37,63% a 217,7 mln ore

Roma, 24 gen. (Labitalia) - Nel 2018 le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 217.711.091, dato in calo del 37,63% rispetto al 2017. Si tratta del valore più basso registrato dal 2007, anno precedente alla crisi. E' quanto si legge nell'Osservatorio sulla Cassa integrazione guadagni dell'Inps diffuso oggi. A dicembre il numero di ore complessivamente autorizzate è stato pari a 14,0 milioni, in diminuzione del 29,4% rispetto allo stesso mese del 2017 (19,8 milioni). Sempre a dicembre, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate, spiega ancora l'ente di previdenza, sono state 6,4 milioni. Un anno prima, nel mese di dicembre 2017, erano state 9,9 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari a -36,0%. In particolare, la variazione tendenziale è stata paria -42,2% nel settore Industria e -9,7% nel settore Edilizia. La variazione congiunturale registra nel mese di dicembre 2018 rispetto al mese precedente un decremento pari al 28,7%. Secondo i dati Inps, il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a dicembre è stato pari a 7,6 milioni, di cui 3,3 milioni per solidarietà, registrando una diminuzione pari al 18,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 9,3 milioni di ore autorizzate. Nel mese di dicembre rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -43,6%. Infine, gli interventi in deroga sono stati pari a circa 47 mila ore autorizzate a dicembre, registrando un decremento del 92,2% se raffrontati con dicembre 2017, mese nel quale erano state autorizzate 0,6 milioni di ore. La variazione congiunturale registra nel mese di dicembre 2018 rispetto al mese precedente un decremento pari al 20,9%.