Lavoro: Lidl, 45 assunzioni nel nuovo centro logistico di Arcole

Arcole, 18 dic. (Labitalia) - Lidl, catena di supermercati premiata Best Workplace dal Great Place to Work Institute, assume 45 persone da inserire nell'organico della propria piattaforma logistica di Arcole (Vr). A tal fine, organizza una giornata di selezione il 26 gennaio dalle 9 alle 17. Le posizioni aperte sono quelle di preparatore merci e operatore di magazzino: due figure che si occupano dello stoccaggio, ricevimento e controllo sia quantitativo che qualitativo della merce in magazzino, e della relativa documentazione. Nel dettaglio, il preparatore merci si occupa dello stoccaggio e del picking della merce destinata ai punti vendita o alle altre piattaforme logistiche e della redazione della corretta documentazione di accompagnamento fino alla consegna ai vari punti vendita secondo le quantità e tempistiche definite, coordinando le attività con gli altri reparti coinvolti nel processo lavorativo. L'operatore di magazzino si occupa dello stoccaggio e della movimentazione della merce all'interno del magazzino sia manualmente, sia tramite mezzi specifici di movimentazione e della corretta compilazione ed archiviazione della documentazione di accompagnamento prevista dal manuale di magazzino. Per i potenziali candidati, sabato 26 gennaio sarà l'occasione per entrare direttamente in contatto con l'Azienda e di sostenere un colloquio. Al termine dell'iter di selezione i più meritevoli entreranno a far parte del team Lidl con un contratto part time a tempo determinato con concrete possibilità di inserimento a tempo indeterminato. La piattaforma logistica Lidl di Arcole rifornisce quotidianamente gli oltre 60 punti vendita dell'Insegna situati tra Veneto, Lombardia e Trentino. Tutti coloro che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi sul sito Lidl attraverso il link: http://bit.ly/RecruitingDayCentroLogisticoARC. I candidati in linea con i profili ricercati riceveranno un'email con i dettagli sul luogo del Recruiting Day e potranno così partecipare alla giornata di selezione.