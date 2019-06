Lavoro: Mattarella, ‘futuro imprevedibile, pace con giustizia sociale’

Ginevra 10 giu. (AdnKronos) - "La rapidissima e frenetica riorganizzazione dei processi produttivi sulla base di catene di valore su scala globale, l'incisività delle innovazioni, la crescente frammentarietà delle carriere lavorative individuali, i movimenti migratori, l'invecchiamento della popolazione in alcune aree del mondo e la persistente disoccupazione giovanile, sono tutti processi dirompenti che, se non verranno governati, potrebbero produrre conseguenze potenzialmente imprevedibili". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Ginevra in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'Oil, l'Organizzazione internazionale del lavoro.