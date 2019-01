Lavoro: nel 2018 in Veneto 25 mila occupati in più

Venezia, 18 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 i posti di lavoro sono aumentati in Veneto di circa 25.000 unità, confermando una crescita del mercato del lavoro regionale che dura ormai da quattro anni e che ha consentito di compensare ampiamente le perdite registrate durante la crisi. La crescita è sostenuta soprattutto dai rapporti a tempo indeterminato e in apprendistato (in totale +30.700) a fronte di una contrazione del lavoro a termine (-5.400), particolarmente evidente nella seconda metà dell'anno. È quanto emerge dai primi dati dell'Osservatorio di Veneto Lavoro sulla dinamica del lavoro dipendente nell'anno appena trascorso. L'analisi, che anticipa i dati che saranno resi pubblici con il trimestrale ?La Bussola?, consente inoltre di valutare i primi effetti del Decreto Dignità, approvato nell'estate 2018 e pienamente operativo da novembre. La norma, che ha introdotto forti restrizioni nell'utilizzo dei contratti a termine, sarebbe infatti tra le cause del significativo incremento delle trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, più che raddoppiate rispetto all'anno precedente (60 mila contro 30 mila) e che nel quarto trimestre del 2018 hanno raggiunto una quota del 50% sul totale delle attivazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. ?Il Veneto è la prima regione in Italia a poter fornire dati così tempestivi e dettagliati sul 2018 e a poter dare qualche indicazione sugli effetti concreti del Decreto Dignità ? evidenzia l'assessore al lavoro Elena Donazzan - I dati mostrano come la nuova normativa abbia contribuito a far aumentare i contratti a tempo indeterminato, anche se non possiamo stabilire con esattezza in quale misura. Sarà possibile ricavare indicazioni più precise solo tra qualche mese, ma intanto apprendiamo con soddisfazione che i posti a tempo indeterminato sono tornati a crescere e che il lavoro non è più solo o prevalentemente a termine?.