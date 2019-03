Lavoro: Unimpresa a Landini, sì a dialogo ma Governo tagli tasse

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Siamo d'accordo con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini quando dice che è indispensabile un dialogo tra sindacato e aziende per mettere al centro il lavoro". È quanto dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando la proposta del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervistato da 'Il Sole 24 Ore'. "Come Unimpresa, che dà voce a oltre 100.000 micro, piccole e medie imprese, siamo la nostra disponibilità a sederci attorno a un tavolo. Ma al tavolo - dice Ferrara - devono venire anche i rappresentanti del governo: a loro in quella sede ribadiremo che per far crescere i salari e per aumentare l'occupazione è essenziale tagliare le tasse e abbattere drasticamente il cuneo fiscale?.