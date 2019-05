Lega: Calenda sfida Salvini, ‘vengo a piazza Duomo, ci vediamo domani’**

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Sai che c'è Matteo Salvini che mi sono rotto di farmi dire da te dove sarò o dove non sarò. Quindi io ci sarò. Senza scorta e senza cordoni. Pronto a fare un confronto con te e con i tuoi elettori. Ci vediamo domani". Lo scrive Carlo Calenda su twitter dopo i manifesti on line della Lega sulla manifestazione di domani a Milano con vari personaggi del centrosinistra e la scritta: 'Lui non ci sarà'.