Lega: Calenda sfida Salvini, ‘vengo a piazza Duomo, ci vediamo domani’ (2)

(AdnKronos) - Calenda annuncia via social che andrà alla manifestazione della Lega domani a Milano e su Fb specifica: "Vi chiedo però di non venire a disturbare il comizio di Salvini. Io sarò lì, in prima fila. Pronto a salire sul palco per un confronto civile e democratico. Ma nessun altro deve venire. Nessun disordine deve essere provocato. Altrimenti non vado". "Io rispetto i comizi altrui. A Modena l'ho sfidato ma non sono andato. Però se usi la mia faccia per promuovere il tuo comizio pensando di potermi intimorire e di dirmi dove posso o non posso andare..allora non ci siamo. Andrò senza disturbare", conclude.