Lega: due giorni di Salvini in Sicilia, Gelarda ’25 aprile di legalità’

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia è pronta ad accogliere Matteo Salvini per un 25 aprile di legalità insieme alle forze dell'ordine". Così Igor Gelarda, responsabile enti locali della Lega in Sicilia e candidato alle Europee del 26 maggio. Due giorni in Sicilia - 25 e 26 aprile - per il vicepremier e ministro dell'Interno che farà tappa a Corleone, Monreale, Bagheria, Caltanissetta, Gela e Mazara del Vallo. Ad affiancarlo in tutti i suoi spostamenti ci saranno il senatore Stefano Candiani, sottosegretario all'Interno, e Igor Gelarda. Prima tappa, domani, 25 aprile, a Corleone, in provincia di Palermo, dove, alle 11, Salvini inaugurerà la nuova sede del commissariato di polizia dove verrà scoperta una targa in memoria di tutte le vittime della mafia. "Quest'anno in Sicilia vivremo una festa della Liberazione un po' diversa dalle altre ma carica ugualmente di significato - commenta Gelarda - Salvini sta mantenendo fede a una promessa fatta ai poliziotti siciliani, ovvero l'inaugurazione di un commissariato di polizia, come atto fortemente simbolico in una terra che ha voglia di riscatto e di legalità. A Corleone, come in tutta la Sicilia, il 25 aprile si farà festa con chi lotta per la liberazione della Sicilia dalla mafia".