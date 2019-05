Lega: Mentana, ‘minacce Salvini a Tg La7 non ci fanno paura’**

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Salvini tanto per cambiare ha scelto un nuovo obiettivo i telegiornali è segno che in questo momento lui, o chi gli indica gli obiettivi comunicativi, ritenga faccia gioco prendersela con i telegiornali. Con tutto il rispetto, a noi ci baffo una critica come questa". E' la replica, in diretta all'apertura del Tg La7, di Enrico Mentana a Matteo Salvini. "Col sorriso sulla labbra, ricordiamo a Salvini cha abbiamo avuto modo di attaccare e criticare, per queste scelte inconsulte di offesa all'informazione, chi ha governato prima di lui, con più titolo e più a lungo. Queste cose non fanno paura e non modificano il nostro modo di lavorare che sarà sempre sine ire et studio".