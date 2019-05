Lega: striscione anti Salvini su facciata liceo Corleone, ‘togli anche questo’

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - 'Salvini, togli anche questo'. E' arrivata anche a Corleone, paese in provincia di Palermo, la cosiddetta protesta delle lenzuola contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo partito. Oggi gli studenti del liceo Don Colletto di Corleone hanno deciso di appendere alla facciata dell'istituto uno striscione con una scritta provocatoria rivolta al ministro. Il chiaro riferimento è all'episodio di qualche giorno fa, a Brembate, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per togliere dalle finestre di un cittadino il lenzuolo con la scritta 'Non sei il benvenuto' indirizzata al vicepremier in città per un'iniziativa del partito.