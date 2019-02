Legittima difesa: Bonafede, ‘nessuna frenata, non è motivo rottura con Lega’**

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Sulla legittima difesa "il governo ha già espresso una linea: la norma, che ha già superato la prima lettura, è una norma che noi condividiamo e riteniamo debba andare avanti quella. A causa di un problema iniziale, dovrà andare anche alla terza lettura ma non c'è nulla da aggiungere, la linea del governo è chiarissima. Non ci sarebbe nessun motivo per rallentare: prima si approva meglio è, cosi smettete di domandarmi". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rispondendo ai cronisti in transatlantico. "Capisco che questo provvedimento, dal vostro punto di vista, possa essere considerato un elemento di rottura - dice ai cronisti - ma questa convinzione non è fondata su nulla di oggettivo: il percorso è linearissimo".