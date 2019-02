Legittima difesa: Bongiorno, ‘sarà legge entro marzo, faro per chi indaga’

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Sulla legittima difesa ?ho rapporti frequenti con il ministro Bonafede e sono più che serena. Per noi della Lega, è anche una questione di coerenza. In campagna elettorale abbiamo parlato tanto di questo provvedimento. Entro marzo la legittima difesa vedrà la luce. Oltre a essere equilibrata sarà un faro per chi indaga: quando l'aggredito si trova in una condizione di turbamento e si difende non è punibile. I magistrati potranno prendere in considerazione lo stato psicologico della vittima, per evitargli così la via crucis del processo penale?. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, in un'intervista a 'Il Messaggero'. ?Non è una legge che arma il popolo italiano, non è una licenza d'uccidere. È la prima legge che si occupa in modo serio delle vittime?, assicura, dicendosi certa che servirà da deterrente: "chi delinque valuta anche i rischi e la legislazione vigente. E quindi sapere che lo Stato italiano si sta schierando a favore delle persone aggredite sarà un segnale importante?. ?È un testo incisivo - prosegue Bongiorno - che limita l'eccessiva discrezionalità della magistratura nei confronti di chi reagisce in uno stato di paura. In passato c'era un tessuto sociale diverso, c'erano famiglie patriarcali, composte da numerose persone. Ora non è più così, e questa legge servirà anche a equilibrare questi mutamenti della società. E comunque nella legge abbiamo utilizzato il verbo ?respingere', non è un attacco al nemico?.