Legittima difesa: Martina, ‘Paese con più armi è più insicuro’

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - ?Io non mi rassegno alla logica del siamo più sicuri se ci armiamo tutti. Un paese con più armi è un paese più insicuro e chi sta nelle istituzioni e ha responsabilità di governo non deve solo solleticare le comprensibili preoccupazioni dei cittadini. Io ho grande rispetto per la preoccupazione dei cittadini ma so che c'è una differenza tra il cittadino e il responsabile delle istituzioni, sempre?. Lo dice il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, ospite a Stasera Italia su Rete4.