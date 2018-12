Leonardo: vola primo M-345 prodotto in serie (2)

(AdnKronos) - Il cliente di lancio dell'M-345 è l'Aeronautica Militare italiana che ha identificato un fabbisogno fino a 45 M-345 (la cui sigla identificativa di Forza Armata è T-345A) per sostituire progressivamente i 137 MB-339 entrati in linea a partire dal 1982 e anche per rappresentare la nuova piattaforma della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). Ad oggi ne ha ordinati cinque ed il primo velivolo sarà consegnato ad inizio 2020. I nuovi M-345 andranno ad integrare gli M-346 impiegati per la fase avanzata dell'addestramento dei piloti dell'Aeronautica Militare che attraverso l'International Flight Training School potrà consolidare il processo di crescita e internazionalizzazione della scuola di volo dell'Aeronautica Militare aumentando, al tempo stesso, le capacità e l'offerta disponibili per i clienti.