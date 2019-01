Leu: nasce associazione per nuovo partito sinistra

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - ?Oggi a Roma si è tenuta una riunione che ha visto la partecipazione del coordinamento dei comitati di Liberi e Uguali, dei Parlamentari Francesco Laforgia e Luca Pastorino insieme a compagne e compagni che da mesi chiedono a gran voce di proseguire sulla strada di costruzione del partito della Sinistra". Si legge in una nota. "Per noi è finito il tempo dell'attesa e di un immobilismo che rischia di logorare definitivamente la fiducia di tante e tanti che avevano creduto nel progetto di LeU e oggi sono disorientati di fronte alla frammentazione di quell'esperienza". Di qui l'appello "a partire da Sinistra italiana che ha segnalato in queste settimane la propria disponibilità a lavorare insieme a quella costruzione". "Diamoci tempi, metodi, decidiamo come arrivarci cercando di favorire la più ampia partecipazione perché sia un processo che nasca dal basso, che metta al centro la politica e una grande discussione sul futuro del nostro Paese. Entro marzo, insieme a tutti i soggetti che ci staranno, si dovrà dare vita all'atto fondativo del nuovo partito. Il momento in cui ritrovarci per la prima volta tutti insieme sotto uno stesso simbolo e con un nuovo nome. La riunione si è chiusa con l'unanime adesione allaManifestazione di Cgil Cisl e Uil prevista per il 9 Febbraio a Roma".