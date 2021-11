L’evento “A modo Mio” arriva al teatro ABC di Catania

Il tour A modo mio promosso dall’associazione La Casa del Musicista arriva a Catania. L’evento è in programma venerdì 3 dicembre al teatro Abc alle ore 20:30. Nel corso di una partecipata conferenza stampa presso il dehors del ritrovo Mooddika a Catania è stato presentato l’appuntamento che vedrà in scena tra le giovani proposte selezionate il cantautore Babele, la band Bashora e la cantante Elisa Salvo.

Lo spettacolo A modo mio, infatti, vede protagonisti tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie. Testimonial d’eccezione Cateno De Luca nelle inedite vesti di cantautore che già in conferenza stampa ha dato prova delle sue doti di musicista.

Le note di Rhapsody in blue di George Gershiwin hanno risuonato nell’affollata piazza Università. Cateno De Luca con il suo clarinetto ha voluto così presentare un’anteprima di ciò che accadrà poi sul palco del teatro Abc durante l’evento del 3 dicembre.

A chi gli chiede che serata sarà risponde con l’espressione ormai diventata un motto:

“ Sarà una serata a modo mio. Nessuna scaletta prestabilita, nessun clichè. Ogni tappa è diversa dall’altra. Se volete scoprire cosa accadrà il 3 dicembre sul palco del teatro Abc vi tocca partecipare all’evento.” Da De Luca un’unica anticipazione: “ Posso solo dire che a Catania presenterò un nuovo brano, un testo che è destinato in qualche modo a diventare il nostro inno, il nostro manifesto.”

L’invito a partecipare numerosi è stato rilanciato dal presidente dell’associazione La Casa del Musicista Luciano Fumia: “Contiamo nel calore della città di Catania e auspichiamo di poter replicare il successo registrato nelle tappe precedenti. Sappiamo che il nostro è un progetto ambizioso ma andiamo avanti fiduciosi grazie al vostro sostegno. Il nostro obiettivo è offrire un palcoscenico ai giovani artisti, la possibilità di esibirsi e dimostrare il loro talento.”

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento ha partecipato anche Valeria Asquini, presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City per la presentazione del progetto “Musica senza Barriere”.

“Ancora una volta, ha affermato Valeria Asquini, la musica diventa uno strumento per contrastare la discriminazione e l’intolleranza. L’azienda speciale Messina Social city ha accettato questa ennesima sfida credendo fermamente che è possibile lavorare insieme per abbattere le barriere che impediscono a tanti, troppi ancora oggi di potersi esprimere. Abbiamo dunque immaginato di coinvolgere le associazioni presenti sul territorio in un progetto che le veda protagoniste e che possa rappresentare non soltanto l’occasione per far conoscere il loro operato ma anche e soprattutto una opportunità di condivisione, consapevolezza e crescita”.

La tappa di Catania è in programma venerdì 3 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Abc. I biglietti sono in vendita nei circuiti Ticketone e l’incasso è destinato a finanziare la realizzazione della Casa del Musicista e promuovere i giovani talenti.

Proprio De luca ha ancora una volta evidenziato come tutta l’azione dell’associazione sia mirata a valorizzare i giovani talenti siciliani e soprattutto a realizzare una struttura che possa garantire a chi ama fare musica servizi, maestranze e punti di riferimento per uscire dall’isolamento in cui purtroppo troppi giovani si ritrovano nel momento in cui scelgono di fare musica.

“L’associazione, ha spiegato De Luca, lavora per realizzare in Sicilia una struttura che si ispira al CET, il Centro Europeo di Toscolano fondato nel 1992 da Mogol, con lo scopo di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti della musica pop. Proprio per questa ragione, ha proseguito De luca, nelle scorse settimane ci siamo recati al Cet e abbiamo incontrato il maestro Mogol.”