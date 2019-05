Libia: Carfagna, ‘vergognoso scontro tra ministeri Difesa e Interno’

Roma, 4 ago. (AdnKronos) - "Il Paese ha vissuto altri momenti di durissima contrapposizione politica, ma non era mai accaduto che le due massime istituzioni a presidio della nostra difesa e della nostra incolumità fossero strumentalizzate per propaganda e usate come stracci da far volare in campagna elettorale". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. "E' giunto il tempo -aggiunge- di provare vergogna e di fermarsi. Per il bene dell'Italia, per mantenere la fiducia dei cittadini nella sicurezza, per il rispetto delle istituzioni e di quelle donne e di quegli uomini che portano la divisa e che dobbiamo mostrarci degni di rappresentare?.