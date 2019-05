Libia: Corda (M5S), ‘Salvini pensi a sicurezza Paese’

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - ?È quanto meno singolare che venga usato il Viminale per lanciare attacchi politici nei confronti di un ministro della Repubblica. Capisco il clima da campagna elettorale ma ciò che ha fatto Salvini con il ministro della Difesa Trenta è francamente vergognoso". Lo afferma Emanuele Corda, capogruppo M5S in commissione Difesa della Camera. "Salvini -aggiunge- farebbe bene ad occuparsi della sicurezza del Paese e lasciar perdere queste uscite infelici, evitando di utilizzare le istituzioni per fare campagna elettorale?.