Libri: Ferri presenta il suo ‘Firenze in festa’ alla IBS+Libraccio

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - Martedì prossimo alle 18, insieme ad Anita Valentini, Carlo Francini e a Letizia Cini, Marco Ferri presenta il suo ultimo libro' Firenze in festa' alla libreria IBS+Libraccio di via Cerretani a Firenze. Un libro dedicato alle feste, ma anche alla tradizioni popolari che ancora vivono tra noi? Certo non è il primo, e sicuramente non sarà l'ultimo. Perché ogni epoca ha il suo rapporto col passato: ora più stretto, ora più morbido... Ma Firenze è cosa a sé e queste pagine cercano di 'fotografare' un'epoca in cui Firenze celebra il proprio passato lungo un programma anche ricco, ma talvolta un po' troppo libero, con poco rispetto. E questo non giova, perché se rievocazione dev'essere, che lo sia fino in fondo. In questo quarto libro dedicato a Firenze l'autore torna a uno dei suoi primi ?amori?: le feste e le tradizioni popolari. Il tema era già stato affrontato su base regionale nel 2006. Adesso l'autore si limita a Firenze, la sua città natale che non smette di rievocare e tenta di non perdere il contatto con la propria memoria, anche se le distorsioni della storia sono sempre possibili, ancorché evitabili. In qualche caso è un personale viaggio nella memoria, in altri invece riemergono sensazioni provate durante gli oltre 30 anni trascorsi a sfilare per le vie di mezzo mondo col Giglio rosso sul petto, come parte integrante del corteo del Calcio Storico, oggi Corteo della Repubblica Fiorentina. Alla fine del lavoro di redazione del libro emerge l'idea di una città che vive da sempre in perenne bilico tra eventi religiosi e eventi pagani, i quali conservano gelosamente, oltre a una generale condivisione di sentimenti d'appartenenza, anche l'eterno ciclo della vita, appuntamenti che si sommano, si legano, si mischiano e si confondono per offrire, a chi ha la pazienza e il privilegio di assistervi o prendervi parte, sensazioni uniche e irripetibili.