Libri: Veneziani presenta ‘Nostalgia degli Dei’ alla Dante Alighieri

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Per la prima volta collegati in una compiuta visione del mondo, Marcello Veneziani propone in 'Nostalgia degli dei' (Marsilio) i temi affrontati nell'arco di quarant'anni di studio e ricerca. Veneziani presenterà il volume domani alle 18 alla 'Dante Alighieri' (Galleria del Primaticcio di Palazzo Firenze, Piazza Firenze 27 - Roma), assieme a Alessandro Masi, Davide D'Alessandro e Giovanni Sessa. Nel corso dei secoli, le divinità si sono fatte idee, principi fondamentali per la vita e per la morte, amore per ciò che è superiore, permanente e degno di venerazione. Oggi una società schiacciata su un presente assoluto, in cui nessuna differenza è accettata, sembra aver spazzato via anche gli ultimi limiti necessari alla loro sopravvivenza: il confine che protegge, il pudore che preserva, la fede che è amore per la Luce. Come in una galleria di gigantesche figure di marmo, Veneziani osserva e racconta le dieci divinità che hanno fondato il pensiero e l'esistenza dell'uomo. E nel tracciarne i profili ne svela il senso recondito, la loro necessità fuor di metafora per ricominciare a "pensare anziché limitarci a funzionare" nella vita di tutti i giorni. Attingendo a una costellazione di pensatori che da Platone e Plotino passa per Vico e Nietzsche, fino ad arrivare a Florenskij ed Evola, nel suo lungo percorso di scrittore Veneziani conserva quella nostalgia del sacro che consente agli uomini di uscire dal loro mondo e dal loro tempo, di riconoscere i propri limiti e trascenderli, di trovare orizzonti, tutori e aperture oltre la caducità della nostra esistenza.