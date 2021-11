L’impatto delle nuove tecnologie emergenti sui business e sui mercati

Visita al campus di Free Mind Foundry, il moderno International Cooperation Hub for Technology di Acireale, per gli studenti degli insegnamenti di Business Model Innovation e di Management dell’Innovazione del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

Il gruppo di studentesse e di studenti – accompagnati dai docenti Rosario Faraci, Cristina Longo e Rosaria Ferlito dell’ateneo catanese – ha visitato le strutture del campus e ha avuto modo di approfondire alcune start up innovative presenti.

Ad accoglierli il fondatore ed amministratore del Free Mind Foundry, l’ing. Simone Massaro, che ha illustrato l’impatto delle nuove tecnologie emergenti – tra cui l’intelligenza artificiale e la blockchain – sui business e sui mercati.

All’incontro hanno partecipato anche Isidea Lo Sardo, Giuseppe Falzone, Andrea Musumeci e Annarita Grazioso del Free Mind Foundry, portando agli allievi universitari una testimonianza sulla loro esperienza professionale all’interno del campus dove alcune attività sono già condivise da tempo con l’Università di Catania.

La visita aziendale si inserisce nell’ambito delle attività didattiche sperimentali dei due insegnamenti per la prima volta introdotti nel nuovo indirizzo di Imprenditorialità ed Innovazione all’interno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale.