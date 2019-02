Linea per l’aeroporto di Catania entro la fine del 2020

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha partecipato nel cantiere della futura stazione ferroviaria di Fontanarossa, che servirà l’aeroporto di Catania, al “simbolico colpo di piccone che sancisce l’avvio di lavori attesi da decenni”. Presenti anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, e i vertici regionale di Rete ferroviaria italiana. L’opera dovrebbe essere pronta entro la fine del 2020. “Catania – ha commentato il sindaco Salvo Pogliese – si avvia ad avere una stazione treni a poche centinaia di metri dell’aeroporto agevolmente raggiungibile con navette di bus, così da intercettare volumi di traffico automobilistico che inquinano e ingolfano la nostra area urbana.

Un’opera strategica – ha sottolineato – sbloccata grazie al presidente Nello Musumeci e all’assessore Marco Falcone che riconferma la centralità del capoluogo etneo e della sua area metropolitana nello scacchiere dello sviluppo della Sicilia orientale, anche per via dell’esponenziale crescita dell’aeroporto internazionale di Fontanarossa”. “La soddisfazione aumenta sopratutto nell’apprendere che i lavori si concluderanno al massimo tra un anno e mezzo, così da risolvere, seppure provvisoriamente, il problema dell’interscambio tra Ferrovia e Aeroporto, in attesa della più complessa soluzione definitiva che coinvolge il nodo ferroviario di Catania e il completamento della metro, progetto di cui a breve – ha concluso Pogliese – contiamo di poter annunciare il finanziamento comunitario, a completamento di un piano di infrastrutture che pone Catania, finalmente, come metropoli del Mediterraneo”.