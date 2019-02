Linkem: Bpm, Imi e Ubi supportano nuovo finanziamento sviluppo

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Si è perfezionata in questi giorni, con il supporto di Banco Bpm, in qualità di capofila, Banca Imi e Ubi Banca, un'operazione di finanziamento in pool, di complessivi 39 milioni di euro, a favore di Linkem finalizzata ad un'ulteriore fase di sviluppo e sostegno degli investimenti. Linkem, fondata nel 2001, è l'operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda larga wireless, fornita attraverso una rete Fixed Wireless Access (FWA). Linkem, anche grazie al finanziamento concesso si propone di accelerare ulteriormente il proprio percorso di crescita e sviluppo che passa - oltre che per un continuo e costante aumento della clientela - per un costante aggiornamento tecnologico della propria infrastruttura di rete e che traguarda la piena conversione dei propri servizi di connettività alla tecnologia 5G. "Il Finanziamento - afferma Davide Rota ad di Linkem SpA - è un segnale di ulteriore attenzione e manifestazione di fiducia nei confronti della nostra società e del nostro business model. Linkem nel 2018 ha raggiunto un fatturato di oltre122 milioni di euro, con oltre 800 dipendenti, e un numero di utenti serviti pari a 600 mila, in costante crescita". Linkem, rileva Mattia Mastroianni, responsabile origination Corporate di Banco Bpm, "opera in un settore chiave per lo sviluppo dell'infrastruttura wireless e contribuisce allo sviluppo della banda larga, anche nelle aree meno servite del nostro Paese. Siamo in prima linea nel fornire, come Banco Bpm, tutto il supporto necessario alle aziende del settore chiamate a dare un ulteriore decisivo impulso ai processi di trasformazione digitale in corso".