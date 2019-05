Lione, l’identikit del ricercato

Parigi, 24 mag. (AdnKronos) - Sarebbe scappato in bicicletta. L'uomo, sospettato di essere il responsabile dell', riferisce la Dpa, avrebbe avuto il volto coperto. Un particolare che ne rende difficile l'identificazione. Portava occhiali scuri e indossava una maglia nera e bermuda chiari. Contattato da Le Figaro, Aurélie Bonnet Saint-Georges, vicesindaco del secondo arrondissement di Lione, conferma la pista del sospettato in bici. "È un uomo sulla trentina, che ha lasciato, con il viso coperto, una valigia intorno alle 17 in rue Victor-Hugo", ha affermato. "Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono allo studio della polizia giudiziaria che recupererà anche quelle degli hotel in strada, per risalire al percorso" del sospettato sin "dall'inizio".