Nuova Delhi, 23 feb. (AdnKronos/Dpa) - Intossicazione per il . Sono 89 le persone morte e 150 quelle ancora ricoverate in un ospedale nello Stato indiano di Assam, a causa di un'intossicazione per il metanolo contenuto in un liquore prodotto localmente. La maggior parte delle vittime lavora nelle piantagioni di te dei distretti di Jorhat e Golaghat. Sono stati arrestati il proprietario di una distilleria della zona e altre 10 persone legate alla produzione e alla distribuzione del liquore.