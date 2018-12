Lodi: Fratoianni (Si), ministro Istruzione impedisca altri casi simili

Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Il ministro dell'Istruzione emani un atto di indirizzo per impedire altri casi come quello di Lodi, relativamente al servizio mensa. Lo chiede Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana. "Io penso innanzitutto - afferma - che a tutti i bambini e le bambine debba essere garantito senza differenziazioni e discriminazioni il servizio della mensa scolastica, sano e di qualità, magari senza quegli standard schifosi scoperti in questi giorni dai Nas". "Comunque, dopo la sentenza del Tribunale di Milano sul caso di Lodi - prosegue il leader di SI - il ministro 'dell'Istruzione leghista' invece di giustificare tali discriminazioni, o sostenere argomentazioni ottusamente burocratiche, emani un atto di indirizzo del Miur affinché si impediscano discriminazioni nelle scuole nei confronti di alunni in base alla loro provenienza nazionale o territoriale". "Quanto al ministro Salvini" che oggi a Milano ha garantito che la Lega continuerà la sua battaglia a sostegno della posizione del Comune di Lodi, che ha emanato un regolamento che chiede documentazione a corredo della richiesta di esenzione del pagamento del servizio o di detrazioni (regolamento giudicato 'discriminatorio' da una sentenza del tribunale di Milano), "se oltre ad impegnarsi nella giusta crociata contro i furbetti delle mense, facesse lo stesso contro i furbetti che hanno fatto sparire 49 milioni di soldi pubblici - conclude Fratoianni - gliene saremmo grati".