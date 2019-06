Lodi: pedopornografia, un uomo arrestato per violenza e corruzione di minore

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Un uomo, un italiano 40enne, è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Lodi con le accuse di produzione e detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale, corruzione di minorenne e altri reati. Alle 12 nella sala stampa del comando provinciale dei carabinieri di Milano, in via della Moscova, si terrà una conferenza stampa indetta dalla Procura di Milano. La conferenza stampa sarà presieduta dal procuratore aggiunto Letizia Mannella.