Lombardia: al via commissione regionale d’inchiesta su gestione rifiuti

Milano, 4 mar. (AdnKronos) - Via libera alla Commissione regionale d'inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia. L'ha istituita l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale: si occuperà, in particolare, di analizzare i flussi, acquisire dati, documenti da parte dei soggetti coinvolti nel sistema. In più, la cosa più rilevante, verificherà l'esistenza di una "eventuale relazione tra l'innalzamento dei costi di smaltimento, i flussi di rifiuti extraregionali e il fenomeno degli incendi". Non a caso, la sua istituzione era stata sollecitata nella seduta di Consiglio regionale del 23 ottobre scorso, a seguito dell'approvazione della mozione sull'incendio nel capannone di via Chiasserini a Quarto Oggiaro. Il fine è quello di formulare proposte per meglio coordinare le attività e le competenze di Regione Lombardia, degli enti locali e degli organi di controllo. La Commissione sarà composta da tre consiglieri in rappresentanza del Partito Democratico, da due consiglieri in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, e un consigliere in rappresentanza di ciascuno degli altri Gruppi consiliari. Dovrà concludere i propri lavori entro 180 giorni dall'insediamento.