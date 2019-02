Lombardia: Bolognini presenta bando Aler ‘Nuove luci a San Siro’ (2)

(AdnKronos) - "E' chiaro -è la considerazione dell'assessore regionale- che un solo intervento non basta per migliorare la situazione di un quartiere così vasta e bisognosa di interventi innovativi. Ho scelto la sede del Comune di Milano per presentare questo progetto, perché vado ripetendo da tempo che bisogna fare rete con l'apporto di tutti, a partire da Comitati di via, associazioni e cittadini. L'obiettivo è innescare anche processi di innovazione sociale e di opportunità occupazionali per i giovani, rendendo più attrattivo il contesto generale". "L'area urbana di San Siro -dice ancora- è forse quella dove il patrimonio immobiliare di Aler Milano è tra i più importanti e che necessitano di intervento. A chi presenterà i progetti proponiamo una sfida all'altezza dei tempi: coniugare la dimensione della sostenibilità economica e imprenditoriale con quella sociale e culturale". "Ad aprile, inoltre, uscirà un bando destinato al no profit del Terzo settore rivolto ai progetti di cittadinanza attiva -conclude Bolognini-. Sarà uno strumento importante da aggiungere e utilizzare per un tessuto ricco di realtà associative come San Siro".