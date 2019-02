Lombardia: Bolognini presenta bando Aler ‘Nuove luci a San Siro’

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, su invito delle commissioni congiunte 'Casa Lavori Pubblici Erp' del Comune di Milano, presieduta da Simonetta d'Amico, e 'Periferie', presieduta da Roberta Osculati, ha presentato oggi, a Palazzo Marino, il bando Aler 'Nuove luci a San Siro', già illustrato una quindicina di giorni fa al cinema-teatro Osoppo. Hanno affiancato l'assessore Bolognini Cristina Cocciolo di Aler Milano e Francesca Cognetti del Politecnico di Milano. Il progetto si propone di utilizzare il patrimonio, non a uso abitativo, sfitto degradato di Aler Milano, per creare opportunità di lavoro per i giovani, promuovendo socialità e per prevenire le occupazioni abusive. Le proposte per la rivitalizzazione di questi spazi commerciali, nella zona di piazzale Selinunte, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15 aprile. "L'avviso pubblico -chiarisce Bolognini- elaborato da Regione e Aler Milano in collaborazione col Politecnico, assegna un contributo di 200mila euro in cofinanziamento, a fondo perduto, per l'80 per cento del costo di ristrutturazione di 10 unità immobiliari di San Siro a uso non abitativo e di proprietà Aler Milano, da destinare ad attività imprenditoriali, di commercio, formazione, welfare e cultura. Il resto sarà a carico degli aggiudicatari, che potranno scomputare quel 20 per cento attraverso il canone di locazione annuale, che è già fissato inferiore al 50 per cento rispetto ai valori di mercato".