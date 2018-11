Lombardia: Cgil, mozione su aree verdi atto grave e discriminatorio

Milano, 6 nov. (AdnKronos) - "Discriminare i richiedenti asilo e le persone in difficoltà per curare il verde pubblico utilizzando strumentalmente il tema delle competenze, è un atto grave". E' quanto afferma la Cgil Lombardia in una nota, commentando quanto accaduto oggi in consiglio regionale lombardo, dove è stata approvata una mozione a firma del consigliere della Lega Federica Epis. La mozione disincentiva i comuni a utilizzare richiedenti asilo per svolgere attività di utilità sociale a favore del territorio nel quale vivono. "La maggioranza del consiglio regionale ancora una volta si impone sulle scelte degli enti locali e lo fa strumentalmente. Le attività di utilità sociale svolte dai richiedenti asilo non sostituiscono il lavoro normalmente svolto: si tratta attività di affiancamento ai lavoratori impegnati in tali attività, tese all'apprendimento di esperienze e professionalità spendibili in futuro", aggiunge ancora.