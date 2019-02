Lombardia: Consiglio convocato martedì, l’ordine del giorno

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha convocato il Consiglio regionale per martedì 5 febbraio (ore 10-19). All'ordine del giorno le risoluzioni che riguardano l'emergenza incendi boschivi (relatori Gigliola Spelzini-FI e Giacomo Cosentino-Lista Fontana) e l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche (relatore Emanuele Monti-Lega). Il Consiglio discuterà anche dell'istituzione del nuovo Comune di Cadrezzate con Osmate in provincia di Varese (relatore Giacomo Cosentino-Lista Fontana). Otto le mozioni previste, sui seguenti argomenti (tra parentesi i primi firmatari): la presenza di cinghiali nei territori di Milano, Lodi e Pavia (Franco Lucente-FdI); utilizzo dei gessi di defecazione in agricoltura (Simone Verni-M5S); deroghe alla circolazione delle auto diesel Euro 3 (Massimiliano Bastoni-Lega); inquinamento atmosferico (Massimo De Rosa-M5S); regolamento regionale sull'invarianza idraulica e idrologica (Mauro Piazza-FI). E ancora: collegamento ferroviario Malpensa-Terminal 2); percorsi diagnostici terapeutici per l'oncofertilità (Francesca Brianza-Lega); centri dedicati alla tutela della salute sessuale ?checkpoint? (Michele Usuelli-+Europa). All'inizio della seduta, come di consueto trattandosi della prima riunione del mese, il Consiglio tratterà interrogazioni e interpellanze.