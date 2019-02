Lombardia: Consiglio, mozioni approvate nella seduta pomeridiana (3)

(AdnKronos) - Via libera infine, sempre all'unanimità, alla mozione presentata da Michele Usuelli (+Europa) che invita la Giunta a finanziare la realizzazione e la gestione di centri dedicati alla tutela della salute sessuale (checkpoint) a partire dalle città capoluogo, coinvolgendo le realtà associative interessate all'offerta di servizi sulla salute sessuale e in collaborazione con i centri clinici del territorio. L'obiettivo è quello di concretizzare l'impegno nella tutela della salute sessuale dei cittadini, in particolar modo di coloro a maggiori rischio di infezione da Hiv. Il documento chiede inoltre di ripristinare le unità mobili per la riduzione del rischio e l'introduzione dei test rapi per Hiv/Hcv nei luoghi di consumo di stupefacenti agli onori della cronaca e di potenziare i centri MTS con introduzione dei test gratuiti e periodici per i soggetti a rischio e asintomatici. Infine vengono sollecitate campagne di informazione sulla possibilità per i soggetti maggiorenni di acquistare l'autotest VIH senza l'obbligo di ricetta medica presso tutte le farmacie del territorio regionale. Nel suo intervento, Usuelli ha ricordato come in Lombardia si continuano a registrare incidenze significative di nuove diagnosi di Hiv rispetto alla popolazione: nel 2017 si sono registrate 6 nuove diagnosi ogni 100mila residenti.