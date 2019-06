Lombardia: da Consiglio regionale via libera a rendiconto annuale (2)

(AdnKronos) - Inoltre i 300mila euro destinata ai patrocini (di cui a istituzioni pubbliche il 25,14% e a istituzioni private il 74,86%). Il Consiglio regionale nel 2018 ha effettuato pagamenti entro la scadenza per oltre il 97% delle fatture ricevute, con un tempo medio tra la data di ricevimento della fattura e quella della sua liquidazione pari a 18 giorni. ?Ancora una volta Regione Lombardia, anche nel suo organo legislativo, si conferma la prima della classe?, ha detto il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza, Giovanni Malanchini nell'esprime il voto favorevole della Lega. ?In un bilancio i numeri contano più delle parole e questi sono incontrovertibili. Quando ho occasione di partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative italiane -ha aggiunto- i temi di dibattito non sono questi. In alcune Regioni sono quelli di non rinunciare ai diritti acquisiti, di reintrodurre i vitalizi, di salvaguardare posizioni di rendita. Dobbiamo essere tutti orgogliosi per i risultati raggiunti dal nostro ente, che si distingue e rappresenta al meglio i suoi cittadini?.