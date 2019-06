Lombardia: da Consiglio regionale via libera a rendiconto annuale (5)

(AdnKronos) - ?Riteniamo infatti -ha commentato Brianza- che la televisione sia ancora il mezzo più adeguato per veicolare questo tipo di informazioni specialmente a quegli anziani che hanno difficoltà a partecipare ad incontri ed eventi dedicati alla prevenzione del fenomeno. La doppia valenza di questo provvedimento sta nel fatto che in questo modo riusciamo a dare una mano anche alle realtà delle Tv locali che in questi anni hanno subito una crisi profonda coincisa con il passaggio al digitale terrestre, con il calo degli introiti pubblicitari e con il taglio dei contributi pubblici all'editoria. Brianza ha espresso soddisfazione anche per l'altro odg: ?Un provvedimento importante - ha commentato - che va a sostenere delle realtà molto radicate sul nostro territorio e che svolgono un' attività culturale e sociale imprescindibile. Nella nostra regione operano oltre 300 bande musicali ed oltre 370 cori. E' fondamentale sostenere queste realtà che arricchiscono le varie manifestazioni del territorio e che servono per avvicinare i giovani e non solo alla pratica musicale. Attraverso queste risorse sarà possibile acquistare strumenti musicali, divise, partiture, allestimenti. In questo modo teniamo vivo e alimentiamo un patrimonio preziosissimo per la nostra regione".