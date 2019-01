Lombardia: De Corato, più personale e nuovi strumenti su treni per sicurezza (2)

(AdnKronos) - "Voglio ricordare -sottolinea De Corato- che, attraverso una delibera da me proposta e approvata in Giunta regionale, i capitreno e gli agenti di vigilanza privata finalmente possono ottenere la qualifica di 'polizia amministrativa', con relativa fascia distintiva, che li equipara a veri e propri pubblici ufficiali. È una prima risposta doverosa a donne e uomini che quotidianamente si impegnano con grande abnegazione per la collettività". "Stiamo anche valutando -conclude De Corato- la possibilità di pubblicare un bando per dotare il personale a bordo dei treni di spray al peperoncino e taser, perché viene considerato 'bersaglio' dai malviventi e per garantire la sicurezza dei viaggiatori".