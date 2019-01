Lombardia: De Corato, più personale e nuovi strumenti su treni per sicurezza

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - "L'ennesimo spiacevole episodio, questa volta verificatosi su un treno della linea Brescia-Cremona, dimostra come il personale di bordo necessiti non solo di rinforzi, ma anche di ulteriori strumenti utili a garantire la sicurezza di sé stessi e dei viaggiatori". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato. "Nella serata del 31 dicembre -spiega De Corato- un senegalese, già noto alle forze dell'ordine, ha seminato il panico su un convoglio regionale maneggiando con veemenza una pistola che mostrava ad un amico. I viaggiatori, intimoriti, si sono rivolti al capotreno che ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari, saliti a San Zeno, hanno identificato l'uomo, accertando che si trattava di una scacciacani e denunciandolo per interruzione di pubblico servizio". "Il fatto fortunatamente -prosegue l'assessore- non ha causato feriti, ma solo tanta paura, disagi e un notevole ritardo del treno. Ciò non toglie che l'episodio sarebbe potuto finire molto male con un altro tipo di bilancio, per cui ribadisco come urgano rinforzi al personale viaggiante".