Lombardia: domani a Milano il Coordinamento dei difensori civici regionali

Milano, 13 mag. (AdnKronos) - Si riunisce domani alle 11 a Milano nella sala riunioni della presidenza della giunta regionale al 30esimo piano di Palazzo Pirelli il Coordinamento dei difensori civici regionali e delle Province autonome, l'organismo associativo per la diffusione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica. L'incontro, si spiega dal Consiglio regionale della Lombardia, "dà seguito alla comune volontà di riunire il coordinamento presso differenti sedi regionali". All'ordine del giorno, fra le altre cose, le riflessioni in merito al convegno sul tema del Garante per il diritto alla salute, la definizione delle competenze del Coordinamento, del presidente e dei vicepresidenti, la condivisone delle buone prassi e la predisposizione della relazione annuale in Parlamento.