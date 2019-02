Lombardia: F.Sala premia studente esperto di aeronautica (2)

(AdnKronos) - Nella competizione in Cina, Matteo ha fatto parte del teamcoordinato dal funzionario Icao Philip Dawson dedicato ai progetti sui velivoli senza pilota insieme a studenti provenienti da Francia, Norvegia, Singapore e da sette università cinesi. Il giovane ha sottolineato di aver potuto acquisire grazie all'e-learning "una formazione innovativa per il trasporto aereo come i nuovi aspetti manageriali per la gestione di una compagnia aerea o la gestione della logistica a terra". Dopo il podio in Cina, ora guarda 'con ottimismo' al suo futuro di lavoro e, pur essendo nato a Varese, continua on line la sua formazione nell'ateneo di Benevento. Nel settore del trasporto aereo, "la domanda di nuove professionalità, e quindi l'offerta di occupazione, sono in crescita" ha affermato, riferendo che proprio al summit di Shenzhen esperti dell'Icao "hanno messo in evidenza come nel trasporto aereo si stia andando verso un gap di alcune specifiche competenze per le quali si stimano in oltre 600mila i nuovi posti di lavoro da coprire nei prossimi 10-20 anni".