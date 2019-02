Lombardia: F.Sala premia studente esperto di aeronautica

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - A dicembre ha vinto il Model Icao Forum al Global Summit di Shenzhen, ora lo studente varesotto di Gallarate, Matteo Ponziani, iscritto al corso di laurea in Scienze e tecnologie del trasporto aereo dell'università Giustino Fortunato, ha ricevuto anche uno speciale riconoscimento dalla Regione Lombardia attraverso il vicepresidente Fabrizio Sala, assessore regionale alla Ricerca, Innovazione, Università e internazionalizzazione delle imprese. Ponziani ha conquistato il podio cinese grazie a un progetto nel settore dei droni presentato alla competizione di Shenzhen cui hanno partecipato ben 180 studenti provenienti da 27 università di 28 Stati dei 5 continenti. "Regione Lombardia -ha dichiarato Sala- è orgogliosa dei suoi giovani che ricevono importanti attestati nel mondo. Il comparto aeronautico è molto forte, soprattutto nella provincia di Varese e punta sulla valorizzazione dei talenti per sfruttare le potenzialità di un settore in crescita. Complimenti a Matteo per il suo lavoro e un augurio sincero che i suoi studi lo portino a raggiungere le più grandi soddisfazioni personali". "Sono grato al vicepresidente Sala per il suo entusiasmo e la sua partecipazione -ha commentato il giovane dopo aver ricevuto il riconoscimento-. Il comparto aeronautico con il corso di laurea che sto frequentando ha necessità di essere valorizzato e implementato con misure ad hoc e con una formazione continua e sempre più professionale. La Lombardia si conferma una regione con un forte spirito innovativo e formativo ed è stato un vero piacere sapere che le nostre istituzioni seguano con grande interesse il percorso di noi studenti".