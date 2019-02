Lombardia: F.Sala, ‘prima regione in Italia su brevetti, numeri da record’ (2)

(AdnKronos) - "Sulla base dei dati relativi ai primi accordi regionali per la ricerca e l'innovazione -ha spiegato- sono stati 94 i nuovi assunti, di cui 7 su 10 hanno meno di 35 anni". "Per ogni accordo, inoltre, è stato registrato in media almeno un brevetto. Per sostenere questa dinamica abbiamo da poco investito ulteriori 70 milioni per la seconda edizione della misura" ha aggiunto il vicepresidente facendo riferimento agli esiti dei primi 14 accordi per la ricerca e l'innovazione promossi da Regione Lombardia. Questi accordi, previsti dalla legge regionale 29/2016, nascono con l'obiettivo di trasferire i risultati della ricerca tecnico-scientifica al mercato, attraverso una procedura negoziale altamente innovativa che ha tempi certi e risorse adeguate. Tutti i progetti hanno un impatto concreto e misurabile sul miglioramento della vita dei cittadini e sullo sviluppo del territorio lombardo.