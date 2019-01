Lombardia: Fontana e Cambiaghi, ’20 mln per rilancio strutture sportive’ (2)

(AdnKronos) - "Oggi -sottolinea Cambiaghi- i ragazzi vanno su un campo di calcio, su una pista di atletica o in una piscina per frequentare corsi, camp, stage. Non c'è spontaneità, non c'è passione. Chi, come noi, punta alle Olimpiadi deve cominciare o ricominciare da qui. È necessario tenere sempre aperti gli impianti per permettere ai ragazzi di entrarci: rendendoli gratuiti, allegri e attrattivi". "A dicembre -prosegue- abbiamo chiuso un bando da 8 milioni di euro per gli impianti sportivi. Poche settimane prima abbiamo invece chiuso un bando da 3,2 milioni di euro dedicato alle attrezzature. A questo si aggiungono l'aiuto per gli impianti sciistici e per l'innevamento e tanti progetti dalla 'Dote Sport' a 'Sportout', senza dimenticare 'a Scuola di Sport', per un totale di 20 milioni di euro che solo per il 2018 Regione Lombardia con il mio assessorato ha messo sul tavolo". "La mia speranza -conclude l'assessore- è che il tavolo convocato oggi possa portare a soluzioni concrete perché a giugno avremo la decisione del Comitato internazionale olimpico e tra sette anni potremo, come tutti sperano, con Milano e Cortina, ospitare le Olimpiadi. Un'occasione importante per cambiare rotta e riportare i ragazzi non ad essere campioni ma a vivere di sport".