Lombardia: Foroni, oltre 1 mln per risarcire danni alluvioni 2016 (2)

(AdnKronos) - Questo è il terzo intervento per i danni causati dal maltempo di giugno 2016 e si va ad aggiungere ai fondi reperiti da Regione e destinati ai Comuni colpiti a luglio 2018, quando il dipartimento di Protezione civile, a seguito della richiesta di Palazzo Lombardia, aveva approvato la realizzazione di 5 interventi di messa in sicurezza e riparazione dei danni subiti dal patrimonio pubblico, per complessivi 950.000 euro, per 4 Comuni della provincia di Bergamo: Entratico, Olmo al Brembo, Piazzatorre e San Giovanni Bianco e di Chiavenna (per la provincia di Sondrio). Interventi che si sommano ai 15 già attivati nel corso del 2017 nella provincia di Bergamo: a Viadanica, Adrara San Martino, Albano San Alessandro, Berzo San Fermo, Foresto Sparso, Algua, Cornalba, Sarnico, San Paolo D'argon, Costa Serina, oltre il Colle, Ornica e Camerata Cornello. E ai 3 già realizzati in provincia di Sondrio.