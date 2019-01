Lombardia: Foroni, rischio incendi settori alpini, prealpini e appenninici (3)

(AdnKronos) - "Abbiamo deciso di attivare senz'altro indugio lo stato di alto rischio dopo il verificarsi di diversi incendi sul territorio regionale in questi ultimi giorni, in particolare sull'Alto lago comasco, e aver preso visione delle previsioni meteo per i prossimi giorni, particolarmente favorevoli all'innesco e alla propagazione di altri focolai", spiega Foroni. "Ricordo -aggiunge- che per tutta la durata del periodo di alto rischio vige il divieto assoluto di accensione, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale. Ringrazio per la loro incessante e insostituibile opera di prevenzione e lotta agli incendi tutti i volontari dell'Aib, che anche in questi giorni hanno dimostrato di essere una risorsa assolutamente indispensabile per tutto il sistema regionale di Protezione civile". "Grazie al piano triennale antincendi della Regione Lombardia 2017/2019 - conclude Foroni - sarà possibile aprire e chiudere più volte nel corso dell'anno il periodo ad alto rischio a seconda delle esigenze".