Lombardia: in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (2)

(AdnKronos) - La Lombardia è la prima regione agricola italiana e nel 2017 il valore della produzione ha superato 7,6 miliardi di euro. Le aziende agricole lombarde producono il 37% del latte nazionale, il 41% del riso, il 40% delle carni suine e il 24% di quelle bovine. Il settore registra, però ancora gravi segnali di crisi: quasi 9.000 aziende hanno cessato la loro attività negli ultimi 10 anni. Nel 2010 erano presenti 54.330 imprese e nel 2018 si sono ridotte del 16%. Oltre un milione 252mila domande per il reddito di cittadinanza, di cui circa l'8% per la Lombardia che ha accolto 53.219 richieste. Questo il quadro dei dati Inps al 31 maggio 2019, resi noti dall'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli, in risposta l'interrogazione del Pd, primo firmatario Maria Rozza. ?Sono state concluse ? ha detto Rizzoli - le procedure di selezione dei Navigator e la Regione sta perfezionando con Anpal e il Ministero del Lavoro, d'intesa con le Province e la Città metropolitana, i piani attuativi per l'avvio delle selezioni per i 1.600 funzionari a tempo determinato da destinare ai Centri per l'Impiego?. Quanto ai controlli sulle dichiarazioni dei cittadini all'atto di richiesta del reddito di cittadinanza, l'assessore ha sottolineato che questi spettano a Comuni, Inps, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. E' stata aggiudicata in via definitiva la gara per lo studio di fattibilità del nuovo ponte della Becca, studio di fattibilità finanziato da Regione Lombardia con 800mila euro. Il tema è stato al centro del question time proposto da Giuseppe Villani (PD) nel quale si chiedono aggiornamenti circa le procedure per l'aggiudicazione della gara per la riqualificazione della SP 40 Binaschina, la riqualificazione del Ponte della Becca e la realizzazione di un nuovo ponte.