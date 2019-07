Lombardia: in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (3)

(AdnKronos) - Il cronoprogramma è stato illustrato dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi che ha annunciato che proprio ?in questi giorni si chiuderà l'aggiudicazione definitiva per lo studio di fattibilità del ponte della Becca, cui seguiranno 35 giorni di silenzio-assenso?. Per quanto riguarda, invece la strada provinciale Binaschina, ?proprio ieri, primo luglio, è stata chiusa la seduta pubblica per l'aggiudicazione definitiva?, ha annunciato l'assessore Terzi. Obbligo di trasparenza, controlli di legalità e altre operazioni previste dalla normativa nazionale rendono non comprimibile l'espletamento delle procedure per l'avvio dei lavori, ha spiegato l'assessore Terzi. Non è da intendersi come genere ?Non definito? ma piuttosto come dato ?Non dichiarato?, la terza opzione, dopo ?Maschio? e ?Femmina?, necessaria per iscriversi alla piattaforma Open Innovation. La precisazione è stata fornita dall'assessore regionale alla Ricerca e Innovazione Fabrizio Sala, in riposta a un question time Andrea Monti (Lega) che chiedeva di eliminare ambiguità causate da opzioni generiche rispetto all'identità sessuale. Intensificare i controlli della polizia locale sugli oltre 1100 centri massaggi presenti in Lombardia, coinvolgendo anche le Prefetture ed altre autorità di contrasto alla criminalità organizzata e all'evasione fiscale. Lo chiede in un question time il M5S (primo firmatario, Luigi Piccirillo). L'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, ha assicurato l'impegno a intensificare i controlli, promuovendo anche il coordinamento con le Prefetture, nell'ambito dell'accordo del 29 aprile 2018 con il Ministero dell'Interno e Anci Lombardia in materia di sicurezza integrata.