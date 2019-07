Lombardia: in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (4)

(AdnKronos) - De Corato ha, inoltre, sottolineato che la più alta concentrazione di esercizi per lo svolgimento dell'attività di ?massaggio ad esclusivo benessere? è presente nella città Metropolitana di Milano e nelle province di Brescia e Bergamo. ?In 82 Comuni lombardi con popolazione superiore ai 25.000 abitanti ? ha aggiunto l'assessore - è stata rilevata la presenza di 653 esercizi e da settembre a dicembre 2018 i controlli effettuati dalle Polizie Locali sono stati 351: 106 nel Comune di Milano e 53 nel Comune di Bergamo?. Valutare forme di premialità sulla tassa automobilistica per coloro che sono in regola con i pagamenti dalla prima immatricolazione. La richiesta è stata sollevata da un question time dei Civici lombardi europeisti (primo firmatario Niccolò Carretta) a fronte dello sconto del 30%, recentemente introdotto da Regione Lombardia, sull'ingiunzione per il mancato pagamento. L'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, ha spiegato che ?non adempiere al decreto, che tramite la pace fiscale, concede uno sconto a favore di chi ha ricevuto un'ingiunzione per il mancato pagamento avrebbe creato una disparità di trattamento tra cittadini residenti in Regioni diverse?. L'assessore ha dunque confermato la piena disponibilità ad aprire un confronto con la Commissione, per introdurre agevolazioni per i cittadini virtuosi ?perché - ha detto - lo spirito è quello di premiare i cittadini puntuali nei pagamenti, senza creare però differenze di trattamento da Regione a Regione?. L'Assemblea ha, inoltre, discusso due interpellanze. Quale ruolo avrà la Regione e quali iniziative intende prendere alla luce dell'attivazione del tunnel del Gottardo, che avrà tra le conseguenze l'aumento del traffico anche all'interno della galleria ferroviaria che passa sotto il centro storico di Monza. E' quanto chiede l'interpellanza presentata dal M5S (primo firmatario Marco Fumagalli).